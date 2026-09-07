NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosperity Bancshares-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Prosperity Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Prosperity Bancshares-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 54,87 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 18,225 Prosperity Bancshares-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Prosperity Bancshares-Aktie auf 72,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 326,95 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,70 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Prosperity Bancshares zuletzt 8,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at