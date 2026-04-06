Prosperity Bancshares Aktie

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WKN: 923484 / ISIN: US7436061052

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Lukrative Prosperity Bancshares-Anlage? 06.04.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosperity Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Prosperity Bancshares-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Prosperity Bancshares-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Prosperity Bancshares-Papier bei 60,60 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Prosperity Bancshares-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,650 Prosperity Bancshares-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 110,59 USD, da sich der Wert einer Prosperity Bancshares-Aktie am 02.04.2026 auf 67,02 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,59 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Prosperity Bancshares eine Marktkapitalisierung von 6,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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