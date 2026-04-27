Prosperity Bancshares Aktie

Prosperity Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923484 / ISIN: US7436061052

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Lohnende Prosperity Bancshares-Investition? 27.04.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prosperity Bancshares-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Prosperity Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Prosperity Bancshares-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Prosperity Bancshares-Papier bei 67,14 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,489 Prosperity Bancshares-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 102,26 USD, da sich der Wert eines Prosperity Bancshares-Anteils am 24.04.2026 auf 68,66 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 2,26 Prozent.

Prosperity Bancshares war somit zuletzt am Markt 6,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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