NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prosperity Bancshares von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Prosperity Bancshares-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Prosperity Bancshares-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 70,52 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 141,804 Prosperity Bancshares-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 27.03.2026 9 268,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65,36 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 9 268,29 USD entspricht einer negativen Performance von 7,32 Prozent.

Der Prosperity Bancshares-Wert an der Börse wurde auf 6,61 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at