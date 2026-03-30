Prosperity Bancshares Aktie
WKN: 923484 / ISIN: US7436061052
|Lohnende Prosperity Bancshares-Anlage?
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30.03.2026 16:05:03
NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prosperity Bancshares von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde die Prosperity Bancshares-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 70,52 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 141,804 Prosperity Bancshares-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 27.03.2026 9 268,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65,36 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 9 268,29 USD entspricht einer negativen Performance von 7,32 Prozent.
Der Prosperity Bancshares-Wert an der Börse wurde auf 6,61 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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