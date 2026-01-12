NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor 3 Jahren bedeutet

Vor 3 Jahren wurde das Prosperity Bancshares-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Prosperity Bancshares-Papier an diesem Tag bei 74,95 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,334 Prosperity Bancshares-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 96,74 USD, da sich der Wert einer Prosperity Bancshares-Aktie am 09.01.2026 auf 72,51 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 3,26 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Prosperity Bancshares eine Marktkapitalisierung von 6,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at