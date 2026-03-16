Prosperity Bancshares Aktie
WKN: 923484 / ISIN: US7436061052
|Frühe Investition
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16.03.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Prosperity Bancshares-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Prosperity Bancshares-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 78,77 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,270 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.03.2026 auf 64,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,60 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -18,40 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Prosperity Bancshares belief sich zuletzt auf 6,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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