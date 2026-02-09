Prosperity Bancshares Aktie
WKN: 923484 / ISIN: US7436061052
|Prosperity Bancshares-Investment im Blick
|
09.02.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Prosperity Bancshares von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Prosperity Bancshares-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 76,49 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Prosperity Bancshares-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,074 Prosperity Bancshares-Anteilen. Die gehaltenen Prosperity Bancshares-Papiere wären am 06.02.2026 974,11 USD wert, da der Schlussstand 74,51 USD betrug. Damit wäre die Investition 2,59 Prozent weniger wert.
Jüngst verzeichnete Prosperity Bancshares eine Marktkapitalisierung von 7,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Prosperity Bancshares Inc.
Analysen zu Prosperity Bancshares Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Prosperity Bancshares Inc.
|75,36
|1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.