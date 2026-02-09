NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Prosperity Bancshares von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Prosperity Bancshares eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Prosperity Bancshares-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 76,49 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Prosperity Bancshares-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,074 Prosperity Bancshares-Anteilen. Die gehaltenen Prosperity Bancshares-Papiere wären am 06.02.2026 974,11 USD wert, da der Schlussstand 74,51 USD betrug. Damit wäre die Investition 2,59 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Prosperity Bancshares eine Marktkapitalisierung von 7,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at