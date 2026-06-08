Prosperity Bancshares Aktie

Prosperity Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923484 / ISIN: US7436061052

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Profitabler Prosperity Bancshares-Einstieg? 08.06.2026 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Prosperity Bancshares von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Prosperity Bancshares gewesen.

Am 08.06.2021 wurde die Prosperity Bancshares-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 76,79 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,302 Prosperity Bancshares-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Prosperity Bancshares-Papiers auf 69,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90,32 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 90,32 USD, was einer negativen Performance von 9,68 Prozent entspricht.

Prosperity Bancshares wurde am Markt mit 7,01 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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