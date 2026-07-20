NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: Wäre eine Investition in Prosperity Bancshares von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Wer vor Jahren in Prosperity Bancshares-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr wurde das Prosperity Bancshares-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Prosperity Bancshares-Papier 73,63 USD wert. Bei einem Prosperity Bancshares-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,358 Prosperity Bancshares-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Prosperity Bancshares-Papiers auf 73,49 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,81 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,19 Prozent verringert.

Prosperity Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,79 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at