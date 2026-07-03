Provident Financial Holdings Aktie
WKN: 914318 / ISIN: US7438681014
|Provident Financial-Investment im Blick
|
03.07.2026 16:04:12
NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: Hätte sich eine Provident Financial-Kapitalanlage von vor 5 Jahren rentiert?
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Provident Financial-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 17,37 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Provident Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 575,705 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Provident Financial-Aktie auf 17,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 907,89 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0,92 Prozent eingebüßt.
Alle Provident Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 107,60 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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