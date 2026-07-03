NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: Hätte sich eine Provident Financial-Kapitalanlage von vor 5 Jahren rentiert?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Provident Financial-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Provident Financial-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 17,37 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Provident Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 575,705 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Provident Financial-Aktie auf 17,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 907,89 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0,92 Prozent eingebüßt.

Alle Provident Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 107,60 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at