Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial am 19.11.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 0,56 USD je Aktie vereinbart. Wie die Dividendenhistorie offenbart, gab es gegenüber dem Vorjahr damit keine Veränderung. Alles in allem zahlt Provident Financial 3,59 Mio. USD an Aktionäre. So sank die Provident Financial- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 4,77 Prozent.

Veränderung der Dividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss notierte der Provident Financial-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 18,49 USD. Für das Jahr 2026 weist die Provident Financial-Aktie eine Dividendenrendite von 3,26 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 3,61 Prozent.

Aktienkurs verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Provident Financial-Kurs via NASDAQ 9,83 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 125,82 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Provident Financial-Dividendenvorhersage

Demzufolge würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen ohne Veränderung bleiben. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Rückgang auf 3,03 Prozent bedeuten.

Grunddaten von Dividenden-Titel Provident Financial

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Provident Financial beläuft sich aktuell auf 113,424 Mio. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Provident Financial beträgt aktuell 16,75. Der Umsatz von Provident Financial betrug in 2026 59,620 Mio. USD. Das EPS belief sich derweil auf 1,03 USD.

Redaktion finanzen.at