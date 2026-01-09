NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Provident Financial von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Provident Financial-Aktie Investoren gebracht.

Am 09.01.2023 wurde die Provident Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Provident Financial-Aktie betrug an diesem Tag 14,19 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Provident Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 70,472 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 147,99 USD, da sich der Wert einer Provident Financial-Aktie am 08.01.2026 auf 16,29 USD belief. Damit wäre die Investition 14,80 Prozent mehr wert.

Alle Provident Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 103,54 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

