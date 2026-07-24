NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Provident Financial von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Provident Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Provident Financial-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 14,10 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Provident Financial-Aktie investiert hat, hat nun 709,220 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.07.2026 auf 17,21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 205,67 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +22,06 Prozent.

Provident Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 107,57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at