Provident Financial Holdings Aktie

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WKN: 914318 / ISIN: US7438681014

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Langfristige Anlage 06.11.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Provident Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Provident Financial-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Provident Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 15,30 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Provident Financial-Aktie investierten, hätten nun 653,595 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Provident Financial-Aktie auf 18,19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 888,89 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 18,89 Prozent.

Alle Provident Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 112,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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