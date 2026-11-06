Provident Financial Holdings Aktie
WKN: 914318 / ISIN: US7438681014
|Langfristige Anlage
|
06.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Provident Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Provident Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 15,30 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Provident Financial-Aktie investierten, hätten nun 653,595 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Provident Financial-Aktie auf 18,19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 888,89 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 18,89 Prozent.
Alle Provident Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 112,49 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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