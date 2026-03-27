NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Provident Financial von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Provident Financial-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Provident Financial-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 14,50 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Provident Financial-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,897 Provident Financial-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.03.2026 auf 16,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 110,90 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,90 Prozent zugenommen.

Provident Financial wurde am Markt mit 102,64 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at