Provident Financial Holdings Aktie
WKN: 914318 / ISIN: US7438681014
|Provident Financial-Anlage
|
27.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Provident Financial von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Provident Financial-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 14,50 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Provident Financial-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,897 Provident Financial-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.03.2026 auf 16,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 110,90 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,90 Prozent zugenommen.
Provident Financial wurde am Markt mit 102,64 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Provident Financial Holdings Inc.
Analysen zu Provident Financial Holdings Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Provident Financial Holdings Inc.
|16,01
|-0,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.