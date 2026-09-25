Provident Financial Holdings Aktie
WKN: 914318 / ISIN: US7438681014
|Provident Financial-Investmentbeispiel
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25.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Provident Financial von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Provident Financial-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 17,10 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Provident Financial-Aktie investierten, hätten nun 584,795 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 18,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 742,69 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,43 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Provident Financial eine Marktkapitalisierung von 114,60 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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