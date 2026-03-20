Provident Financial Holdings Aktie

Provident Financial Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914318 / ISIN: US7438681014

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Lohnende Provident Financial-Investition? 20.03.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Provident Financial von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Provident Financial-Einstiegs gewesen.

Das Provident Financial-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Provident Financial-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 17,44 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 573,394 Provident Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Provident Financial-Aktie auf 16,10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 231,65 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 7,68 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Provident Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 102,32 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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