Provident Financial Holdings Aktie
WKN: 914318 / ISIN: US7438681014
|Hochrechnung
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30.10.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Provident Financial-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Provident Financial-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,00 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Provident Financial-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 52,632 Provident Financial-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 957,89 USD, da sich der Wert einer Provident Financial-Aktie am 29.10.2026 auf 18,20 USD belief. Mit einer Performance von -4,21 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Provident Financial belief sich zuletzt auf 113,16 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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