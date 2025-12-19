NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Provident Financial-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Provident Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Provident Financial-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 15,10 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Provident Financial-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 662,252 Provident Financial-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 18.12.2025 10 635,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 16,06 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +6,36 Prozent.

Der Börsenwert von Provident Financial belief sich zuletzt auf 104,65 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at