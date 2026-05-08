Provident Financial Holdings Aktie

Provident Financial Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914318 / ISIN: US7438681014

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Lohnende Provident Financial-Anlage? 08.05.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Provident Financial-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Provident Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Provident Financial-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Provident Financial-Papier 16,14 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Provident Financial-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,196 Provident Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.05.2026 auf 17,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,32 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Provident Financial belief sich zuletzt auf 109,37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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