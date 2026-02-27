Provident Financial Holdings Aktie

Provident Financial Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914318 / ISIN: US7438681014

Hochrechnung 27.02.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Provident Financial-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Provident Financial-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Provident Financial-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Provident Financial-Papier an diesem Tag 15,35 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 651,466 Provident Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.02.2026 auf 16,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 482,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,82 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Provident Financial eine Marktkapitalisierung von 103,16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Provident Financial Holdings Inc.

Analysen zu Provident Financial Holdings Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Provident Financial Holdings Inc. 16,00 -0,56% Provident Financial Holdings Inc.

