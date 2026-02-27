Provident Financial Holdings Aktie
WKN: 914318 / ISIN: US7438681014
|Hochrechnung
|
27.02.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Provident Financial-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Provident Financial-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Provident Financial-Papier an diesem Tag 15,35 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 651,466 Provident Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.02.2026 auf 16,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 482,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,82 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Provident Financial eine Marktkapitalisierung von 103,16 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
