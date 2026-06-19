Provident Financial Holdings Aktie
WKN: 914318 / ISIN: US7438681014
|Frühe Anlage
|
19.06.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Provident Financial-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das Provident Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 15,47 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Provident Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,464 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 108,86 USD, da sich der Wert einer Provident Financial-Aktie am 18.06.2026 auf 16,84 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8,86 Prozent angewachsen.
Der Provident Financial-Wert an der Börse wurde auf 107,02 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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