NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Provident Financial-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Provident Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Provident Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 15,47 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Provident Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,464 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 108,86 USD, da sich der Wert einer Provident Financial-Aktie am 18.06.2026 auf 16,84 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8,86 Prozent angewachsen.

Der Provident Financial-Wert an der Börse wurde auf 107,02 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at