NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Provident Financial-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Provident Financial-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurde die Provident Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 19,48 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 513,347 Provident Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Provident Financial-Aktien wären am 03.09.2026 9 512,32 USD wert, da der Schlussstand 18,53 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 4,88 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Provident Financial eine Marktkapitalisierung von 114,43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at