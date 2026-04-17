NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Provident Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Provident Financial gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Provident Financial-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Provident Financial-Aktie bei 17,42 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Provident Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,741 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.04.2026 auf 17,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,56 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,44 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Provident Financial belief sich jüngst auf 109,97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at