NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Provident Financial von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Provident Financial-Aktien verlieren können.

Vor 10 Jahren wurden Provident Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Provident Financial-Papier 17,95 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 557,103 Provident Financial-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 11.06.2026 9 454,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 16,97 USD belief. Damit wäre die Investition um 5,46 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Provident Financial belief sich zuletzt auf 106,69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at