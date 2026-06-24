QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|QUALCOMM-Investment im Blick
|
24.06.2026 16:05:05
NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das QUALCOMM-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der QUALCOMM-Anteile betrug an diesem Tag 52,12 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die QUALCOMM-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 19,186 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.06.2026 auf 204,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 916,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 291,65 Prozent vermehrt.
QUALCOMM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 233,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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