QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|Profitable QUALCOMM-Investition?
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05.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die QUALCOMM-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 121,50 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die QUALCOMM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,230 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 162,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 338,85 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33,88 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von QUALCOMM belief sich zuletzt auf 159,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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