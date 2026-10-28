NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in QUALCOMM-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die QUALCOMM-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 106,46 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die QUALCOMM-Aktie investiert, befänden sich nun 9,393 QUALCOMM-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 729,95 USD, da sich der Wert eines QUALCOMM-Papiers am 27.10.2026 auf 184,17 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 72,99 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von QUALCOMM belief sich zuletzt auf 196,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at