NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren QUALCOMM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der QUALCOMM-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die QUALCOMM-Aktie bei 45,66 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 219,010 QUALCOMM-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.02.2026 gerechnet (147,18 USD), wäre das Investment nun 32 233,90 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 222,34 Prozent angezogen.

QUALCOMM wurde am Markt mit 162,79 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at