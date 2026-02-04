QUALCOMM Aktie

QUALCOMM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative QUALCOMM-Investition? 04.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren QUALCOMM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der QUALCOMM-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die QUALCOMM-Aktie bei 45,66 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 219,010 QUALCOMM-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.02.2026 gerechnet (147,18 USD), wäre das Investment nun 32 233,90 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 222,34 Prozent angezogen.

QUALCOMM wurde am Markt mit 162,79 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu QUALCOMM Inc.

mehr Nachrichten