QUALCOMM Aktie

WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

Hochrechnung 25.02.2026 16:04:28

NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen QUALCOMM-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem QUALCOMM-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 135,53 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das QUALCOMM-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 73,784 QUALCOMM-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 682,51 USD, da sich der Wert einer QUALCOMM-Aktie am 24.02.2026 auf 144,78 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 682,51 USD entspricht einer Performance von +6,83 Prozent.

Der Marktwert von QUALCOMM betrug jüngst 149,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

