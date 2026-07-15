NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine QUALCOMM-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren QUALCOMM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das QUALCOMM-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 141,46 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die QUALCOMM-Aktie investierten, hätten nun 7,069 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 14.07.2026 1 259,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 178,10 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,90 Prozent gesteigert.

QUALCOMM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 193,83 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at