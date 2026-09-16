QUALCOMM Aktie

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WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

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QUALCOMM-Anlage unter der Lupe 16.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen QUALCOMM-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades QUALCOMM-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die QUALCOMM-Aktie an diesem Tag 62,99 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die QUALCOMM-Aktie investierten, hätten nun 15,876 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 187,80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 981,43 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 198,14 Prozent angewachsen.

Am Markt war QUALCOMM jüngst 188,95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

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