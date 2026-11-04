QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|Investmentbeispiel
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04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem QUALCOMM-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 04.11.2021 wurde das QUALCOMM-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 156,11 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die QUALCOMM-Aktie investiert, befänden sich nun 64,057 QUALCOMM-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 164,43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 532,96 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 5,33 Prozent.
Der Marktwert von QUALCOMM betrug jüngst 173,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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