QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|QUALCOMM-Performance im Blick
|
04.03.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in QUALCOMM von vor 10 Jahren verdient
Am 04.03.2016 wurden QUALCOMM-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 52,66 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,899 QUALCOMM-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 138,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 262,31 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 162,31 Prozent angewachsen.
Der QUALCOMM-Wert an der Börse wurde auf 150,47 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu QUALCOMM Inc.
|
25.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in QUALCOMM von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
11.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Verlust hätte ein QUALCOMM-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|QUALCOMM-Aktie verliert: Umsatz und Gewinn bleiben hinter Erwartungen zurück (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu QUALCOMM Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|QUALCOMM Inc.
|119,16
|-0,67%