WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

QUALCOMM-Performance im Blick 04.03.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in QUALCOMM von vor 10 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in QUALCOMM von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen QUALCOMM-Investment verdienen können.

Am 04.03.2016 wurden QUALCOMM-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 52,66 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,899 QUALCOMM-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 138,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 262,31 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 162,31 Prozent angewachsen.

Der QUALCOMM-Wert an der Börse wurde auf 150,47 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

