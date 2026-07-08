QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|QUALCOMM-Investment im Blick
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08.07.2026 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in QUALCOMM von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der QUALCOMM-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 115,94 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die QUALCOMM-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,863 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.07.2026 auf 182,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,81 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57,81 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für QUALCOMM eine Börsenbewertung in Höhe von 196,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: jejim / Shutterstock.com
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