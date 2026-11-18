Vor Jahren QUALCOMM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 18.11.2025 wurde das QUALCOMM-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die QUALCOMM-Aktie bei 165,06 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die QUALCOMM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,058 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2026 1 009,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 166,67 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,98 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von QUALCOMM belief sich zuletzt auf 180,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at