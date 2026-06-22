NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Radcom von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Radcom-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Radcom-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9,25 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Radcom-Aktie investiert, befänden sich nun 1 081,081 Radcom-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.06.2026 auf 12,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 794,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,95 Prozent gesteigert.

Radcom war somit zuletzt am Markt 213,12 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at