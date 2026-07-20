NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Radcom von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Radcom-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Radcom-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,72 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,288 Radcom-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 142,90 USD, da sich der Wert eines Radcom-Anteils am 17.07.2026 auf 13,89 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,90 Prozent gesteigert.

Radcom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 231,97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at