Radcom Aktie

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WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688

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Lohnende Radcom-Anlage? 09.11.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Radcom von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Radcom-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Radcom-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Radcom-Aktie an diesem Tag 7,99 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Radcom-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 125,156 Radcom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Radcom-Aktie auf 10,07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 260,33 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,03 Prozent gesteigert.

Radcom war somit zuletzt am Markt 172,18 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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