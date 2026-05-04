Radcom Aktie
WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688
|Performance im Blick
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04.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Radcom von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Radcom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,25 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Radcom-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 108,108 Radcom-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 736,22 USD, da sich der Wert eines Radcom-Papiers am 01.05.2026 auf 16,06 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73,62 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Radcom eine Marktkapitalisierung von 268,54 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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