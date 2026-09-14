NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radcom-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Radcom-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Radcom-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,75 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1 142,857 Radcom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Radcom-Aktie auf 9,91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 325,71 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +13,26 Prozent.

Radcom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 165,45 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at