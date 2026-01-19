NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Radcom von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren Radcom-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 19.01.2016 wurden Radcom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Radcom-Aktie an diesem Tag 12,97 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 77,101 Radcom-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Radcom-Papiere wären am 16.01.2026 971,47 USD wert, da der Schlussstand 12,60 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 2,85 Prozent.

Insgesamt war Radcom zuletzt 202,25 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at