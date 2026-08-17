Radcom Aktie
WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688
|Profitable Radcom-Anlage?
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17.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Radcom von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Radcom-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9,15 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Radcom-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 109,290 Radcom-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (10,49 USD), wäre das Investment nun 1 146,45 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 14,64 Prozent.
Der Börsenwert von Radcom belief sich jüngst auf 175,69 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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