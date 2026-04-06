Radcom Aktie
WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688
|Profitable Radcom-Anlage?
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06.04.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Radcom von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 06.04.2021 wurden Radcom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9,77 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 10,235 Radcom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 127,94 USD, da sich der Wert eines Radcom-Papiers am 02.04.2026 auf 12,50 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 27,94 Prozent angezogen.
Radcom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 200,99 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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