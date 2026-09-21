NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Radcom von vor 5 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Radcom-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Radcom-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,99 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Radcom-Aktie investierten, hätten nun 9,099 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 94,36 USD, da sich der Wert eines Radcom-Papiers am 18.09.2026 auf 10,37 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 5,64 Prozent verringert.

Am Markt war Radcom jüngst 173,49 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at