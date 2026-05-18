NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Radcom von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Radcom-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 13,27 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,539 Radcom-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 118,73 USD, da sich der Wert eines Radcom-Papiers am 15.05.2026 auf 15,75 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 18,73 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Radcom belief sich zuletzt auf 263,99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at