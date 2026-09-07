Radcom Aktie
WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688
|Investmentbeispiel
|
07.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Radcom-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Radcom-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,72 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Radcom-Papier investiert hätte, hätte er nun 72,913 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (10,03 USD), wäre das Investment nun 731,32 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 26,87 Prozent.
Radcom war somit zuletzt am Markt 168,05 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Radcom Ltd.
Analysen zu Radcom Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Radcom Ltd.
|8,25
|-2,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht Rekord fester aus dem Handel -- DAX schließt knapp über 26.000 Punkten -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.