NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Radcom-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Radcom-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Radcom-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,72 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Radcom-Papier investiert hätte, hätte er nun 72,913 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (10,03 USD), wäre das Investment nun 731,32 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 26,87 Prozent.

Radcom war somit zuletzt am Markt 168,05 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at