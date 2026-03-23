Radcom Aktie
WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688
|Lukrative Radcom-Investition?
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23.03.2026 16:04:52
NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Radcom von vor einem Jahr verloren
Am 23.03.2025 wurde die Radcom-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Radcom-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 12,18 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 82,102 Radcom-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 912,97 USD, da sich der Wert einer Radcom-Aktie am 20.03.2026 auf 11,12 USD belief. Das entspricht einem Minus von 8,70 Prozent.
Der Börsenwert von Radcom belief sich jüngst auf 179,65 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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