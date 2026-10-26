NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Radcom von vor 10 Jahren eingebracht

Am 26.10.2016 wurde die Radcom-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Radcom-Papier bei 20,55 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 486,618 Radcom-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 948,91 USD, da sich der Wert einer Radcom-Aktie am 23.10.2026 auf 10,17 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 50,51 Prozent verringert.

Alle Radcom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 169,91 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at