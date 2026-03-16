Radcom Aktie
WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688
|Performance unter der Lupe
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16.03.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Radcom-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 16.03.2016 wurden Radcom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Radcom-Anteile bei 13,59 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,358 Radcom-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.03.2026 79,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,83 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,31 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Radcom zuletzt 174,55 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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